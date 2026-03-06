BTSらを発掘した韓国人プロデューサーのキム・ミジョン氏が、日本で新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」を設立し、新ボーイズグループ「VIBY（バイビー）」を手掛けることが6日に発表された。

ミジョン氏は通訳一人とともに日本全国を巡り、一人ひとりと直接向き合う“発見型キャスティング”を実施。その際に出会った12人の少年たちの中から、第一弾アーティストとしてボーイズグループ「VIBY（バイビー）」が誕生する。

統括プロデューサーのキム・ミジョン氏「私は今までK−POPシーンで、BTS、TOMORROW X TOGETHERなど多くのグローバルスターの発掘と、新人開発を担当してきました。可能性に満ちた子どもたちを、ようやく世界に紹介できるようになり、本当にうれしく思っています。韓国でグローバル水準のトレーニングを続けてきました。ゴキブリが出て、ネズミが出て、といった練習室から始まりました。それでも子どもたちが歌い、ダンスをする表情を見るたびに、私もとても癒やされ、また起き上がることができたのです。それから、いまここにいるVIBYは見るだけで、人々の心を明るくし、いまこの瞬間、一番輝いているチームだと、私は思っています。奇跡のように出会った日本の少年たち、そして韓国人プロデューサーとMirai Junctionという名前のもと、全く新しい音楽と感性を日本全国へ届けていけたらと思います。」



