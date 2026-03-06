この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎氏「今のAIにはノイズがない」これが人間の脳との決定的差異。自律性と創造性の起源を巡る議論で見落とされている本質

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「人工知能と脳、ノイズ、自律性、創造性、そして意識。」と題した動画を公開。人工知能（AI）と人間の脳を比較し、その最大の違いは「ノイズ」の有無にあると指摘。このノイズこそが、人間の自律性や創造性、さらには「意識」の起源を解き明かす鍵であるという持論を展開した。



茂木氏はまず、「人間の脳は、何も計算をしていなくても勝手に活動している」と述べ、この絶え間ない自発的な神経活動こそが「ノイズ」であると定義した。心臓が常に鼓動しているのと同じように、脳もベースラインとして活動し続けるアーキテクチャであり、特定の計算や認識は、そのノイズの上に乗る情報に過ぎないと解説する。



一方で、デジタルコンピュータ上で動作する現在のAIは、計算の指示がない限り活動を停止する「ノイズのない」存在だと対比。記憶に関しても、一度記録されれば変化しないデジタルのデータと、曖昧でその都度再構成される人間の記憶との本質的な違いを指摘した。



茂木氏はこの「ノイズ」こそが、人間が突然何かを思いつく「自発性」や、新たなものを生み出す「創造性」の源泉だと主張する。「常に色々動いているから、その動きの中で人間は何か創造したり、イマジネーションしたりする」と語り、この絶え間ない“ゆらぎ”が人間の知的活動の根幹をなしているとの見方を示した。



この議論は、AIが自律性を獲得するための大きな課題にもつながる。茂木氏は、現在開発が進む自律型AIについて「もし人間のようにやろうとしたらノイズがないとダメ」だとしつつも、現状のアーキテクチャにはその仕組みが備わっていないと分析。さらに、「意識っていうのはおそらく、ノイズのある環境下での計算原理と何か関係しているに違いない」と述べ、意識の謎を解く鍵もまた、ノイズの中にある可能性を示唆した。



最後に、AI研究が「ノイズ」という脳の本質的な要素から離れている可能性に触れ、「人工意識を作る道筋というのは、ちょっと今違うところを探しているのかもしれない」と問題提起。AIの未来を考える上で、生物学的な脳が持つ「ノイズ」の重要性について再考を促し、動画を締めくくった。