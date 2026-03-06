高市早苗首相（64）が自身の関与を完全に否定した「SANAE TOKEN（早苗トークン）」。日に日に騒動が大きくなるなか、“応援”していた“ホリエモン”こと実業家の堀江貴文氏（53）が沈黙を破った。

高市氏の名前を冠した「SANAE TOKEN」は、2月25日に連続企業家の溝口勇児氏（41）が手がけるWEBコミュニティ「No Border DAO」が発行した仮想通貨で、DAOの母体でありYouTubeチャンネル「No Border」の新プロジェクト「Japan is Back」に関連してのもの。

「No Border」のアプリ内でユーザーから集めた意見を、政策立案者に届けることを目的としており、トークンはそうしたユーザーの貢献に対するインセンティブとして付与される形で、同プロジェクトの公式サイトでは高市氏のイラストも掲載されていた。

25日に立ち上がり、溝口氏が出演したYouTube番組内で「高市さんサイドとはコミュニケーションを取らせていただいている」と話し、高市氏の事務所公認の後援会「チームサナエが世界を変える」もXで紹介していたことから高市氏も“公認”のものと思われていたのだが――。

3月2日にXで高市氏本人が「私は全く存じ上げません」「本件について我々が何らかの承認を与えさせて頂いたこともございません」と強く否定したことで、“高市氏を無断で利用した””詐欺行為ではないか”といった批判が噴出。

さらに批判の矛先は宣伝に加担した実業家にも波及することに。

前述した溝口氏が「SANAE TOKEN」を紹介した25日のYouTube番組では、出演していた堀江氏や“元青汁王子”こと三崎優太氏（36）ら著名実業家らも「SANAE TOKEN」について好意的に話していたのだ。

堀江氏は、動画冒頭で「なんか、すげぇトークン出すらしいじゃん」と切り出すと、溝口氏が、トークンについて説明し、高市氏サイドと連携を取っていることも明かすと、堀江氏が「トークンを社会参加の設計に使うのは、本来あるべき姿」だといい、「単なる投機じゃなくて、社会実装に向かう動きは意義がある」と賛同。「1年前は想像もしなかったような、みんなも全然想像しなかったような世界線に行ってると思いますので」といい、「みんなで応援したいと思うんで。「SANAE TOKEN」および「Japan is Back」プロジェクトに、いってらっしゃい！」と力強くエールを送っていた。

しかし、高市氏が関与を否定したことにより、“根幹”が大きく崩れることに。当該動画では「SANAE TOKEN」を紹介していた箇所はすでに削除されているが、影響力の強い堀江氏らが応援したことに対して“信じてしまった人がいる”“説明してほしい”といった厳しい視線が向けられることに。

騒動が表面化して以降、口を閉ざしていた堀江氏だが、5日の深夜2時台に自身のXで突如、具体的な騒動の内容には触れないまま、批判的なコメントを寄せるユーザーに怒りを爆発させた。

《クソどもがクソみたいなリプしててウザいが、お前らが望んでる結末には絶対ならないから今まで通りクソみたい日常を生きてろクソが。腹立つから書いた》

しかし、怒りは収まらなかったようで、その直後にも《てか、お前らもう武道館ガラガラ問題はどうでもいいのか。鳥並みの脳みそで忘却するの早すぎたろ》と投稿。堀江氏が2月にゲスト出演した武道館でのアイドルフェスの集客がうまくいかず、会場が「ガラガラ」だとネットが盛り上がった問題を引き合いに出し、怒りをあらわにした。

ゲスト出演した武道館ライブの集客問題は堀江氏に責任はないが、「SANAE TOKEN」に関しては、プロジェクトを後押しするような発言をしたことが問題視されている。今回の怒りが「SANAE TOKEN」関連の自身への批判に対してのものかは定かではないが、タイミングもあってXの返信欄には批判的な声が相次ぐことに。

《自分に都合が悪いから、該当動画を消したくせになんか言ってるわwww》

《何を逆ギレしとんねん》

《効いてて草 よほど話題反らしたいみてーだなw でも今はサナトーのが面白いんでw》

騒動の核心には触れず、アンチへの罵倒に終始した堀江氏。今後、金融庁が調査に踏み出すとも報じられている「SANAE TOKEN」をめぐる実態が解明される中で、どのような対応を見せるのか注目だ。