普通の男性が、国民的アニメの女の子キャラに大変身！？

驚きのメイク術で、女の子からアニメキャラクターまで自在に変身すると話題の女装好き2児のパパ「たろちゃん（@tarojoso）」。今回は国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」の主人公・まるちゃんに変身します。メイクの工程が進むにつれて顔立ちが少しずつ変化していき、最後には美少女に。思わず見入ってしまう人が続出しています。

【画像5枚】まじで別・人・級！！！《おじさん→まるちゃん》ビフォーアフターを見る！

ベースメイクで「普通のおじさん」から激変

ノーメイクの状態では、どこにでもいそうな普通のおじさん。まずはメガネを外して大きなリボンが付いたヘアバンドで髪をまとめ、メイク前の準備を整えます。化粧水スプレーや乳液で肌を整えたあと、下地、コンシーラー、ファンデーション、フェイスパウダーをテンポよく重ねていくと、無造作だった肌が次第に明るく均一に。メイク前の印象からは想像できないほど、なめらかな質感へと変わっていきます。

ここから目指すのは、アニメ「ちびまる子ちゃん」の主人公・まるちゃん。暗めのカラコンで黒目を強調し、まぶたと涙袋には薄いピンクのアイシャドウをオン。さらにまぶたには濃いピンクを重ね、黒のアイラインで目元をくっきりと描きます。目の下にはブラウンのラインとレッド系のシャドウを加え、幼さを感じさせる表情を作り上げました。

衝撃の「アフター」 眉とチークで「まるちゃん」完全再現！

眉は濃いめの茶色で、ややたれ眉気味に。涙袋の下に影を入れ、ふくらみ部分にハイライトをのせることで立体感のある目元が完成します。まぶたには二重ラインを引き、下まつ毛は短めに描くことでアニメキャラクターらしいバランスに。チークは目の斜め下に小さな円を描くように入れ、幼くかわいらしい印象を強めています。

仕上げにクリアなグロスで唇に自然なツヤを与え、ウィッグをかぶれば完成。そこに現れたのは、どこか大人びた雰囲気も感じさせつつ、まるちゃんの面影をしっかり残した女の子でした。

コメント欄には、「まるちゃんが美少女になっている！」「ちゃんと幼さが出ているのすごい」などの声が続出。完成度の高い変身に、多くの人が驚きを隠せなかったようです。