「ムラムラします」独身偽装男に騙されたシングルマザーが不眠、徘徊、自殺未遂…14歳の息子は裁判で「元気なお母さんを返して」

晩婚化や非婚化が進む昨今。そんななか、既婚男性による独身偽装問題の闇深さが際立ちはじめている。東海地方在住の男性看護師のA（38歳）は2人の子どもを持つ既婚者にも関わらず、一人息子と生活するシングルマザーの吉田由美子さん（仮名、35歳）と交際し「結婚しよう」「家族になろう」と言っていた。Aが既婚だと発覚後も「妻とは離婚して吉田さんとその息子と一緒になるつもりだった」などと言ったという。

【画像】「その汗帰ったら舐めさせてね」…Aから送られたLINEの文面

独身偽装男に騙されたシングルマザーの息子が書いた裏切りへの問い

《いつか自分のお父さんになる人だと認識していました。なぜ、どんな気持ちで僕のお母さんに近づいたのですか。僕たちをこのように苦しめて、どういうつもりなんですか。その理由を聞きたいし、元気なお母さんを返してほしい》

陳述書にそう書いたのは、吉田さんの一人息子で中学2年生の義人くん（仮名、14歳）だ。

Aは、婚歴があり再婚願望のある男女に愛用者の多いマッチングアプリで吉田さんと出会った。小児科の看護師だったAは子どもの扱いに長け、義人くんはすぐに打ち解けたという。陳述書にはこんなことも書かれている。

《お母さんには早く彼氏を作ってもらい、その人がいい人なら再婚してほしいと思ってた。初めは警戒していましたが、看護師なので子どもの扱いがうまく、僕が楽しめるような場所に連れて行ってくれたりした。

当たり前のように歯ブラシや食器類などがあり、家にいたので自分もまだ奥さんがいるとは思っていませんでした。自分の誕生日プレゼントやクリスマスプレゼントだったりお母さんの体調が悪いと知ると飛んできて、自分のご飯を買ってきたりお母さんの看病をしたり、自分が怪我をしたときも手当してくれたりしました》

Aは交際2か月で義人くんと会い、「キミのお母さんと結婚したいと思っている」などと話したのだという。一体、どういう経緯だったのか。

「アプリでAはプロフィールに『離婚済、再婚の際には引っ越しも可能』と書いており、実際に会って話すと誠実そうですごく気遣いが上手でした。

私が『再婚したら2人目の子どもがほしい』という思いがあることにも賛同してくれ、当時32歳だった私に『35歳から高齢出産になるからそれまでにほしいね』などと話していました。

義人がいない時に私の家にいて、私の実母とたまたま居合わせてしまい、実母に激しく怒られたんです。『あんた、覚悟はあるのか』と。

それで『結婚したいと思っています』と真摯に話したのと、Aが義人に会わせてほしいと言ったので、覚悟の言葉も聞いたのもあり、私も決心して会わせたのです」（吉田さん）

この後、Aは吉田さんの母はもちろん弟夫婦も含めて食事をしたり、義人くんも含めて家族旅行に出かけるなどして、婚約指輪を購入したり婚姻届まで用意していたのだという。

「Aの妻の父母です」突然の訪問

そんなAが既婚だという事実が発覚したのは、交際から1年3か月経った2024年8月のことだった。

Aの奥さんの両親が吉田さんの自宅まで来て話し合ったことで発覚したのだという。

「Aの奥さんがAの不貞行為を疑い探偵に依頼したそうです。その結果を受け奥さんのお父様とお母様がウチに来ました。

自宅前で『Aの妻の父母です』と言われた時は驚きと共に人を傷つける不貞行為を知らない間にさせられていたという衝撃とショックで過呼吸になりました。

そのままAの家に行き、Aとその同居する実母とAの奥様とその父母と私と私の実母の7人で深夜0時過ぎまで3時間半も話し合いをしました」

3時間半の間、Aがしゃべることはほとんどなく、口を開いたのは奥さんへの暴言と「妻とは離婚して、吉田さんと再婚し義人くんと暮らすつもりだった」という自分勝手な主張だった。

「奥さんが、私とAのLINEを覗き見していて、Aの『ムラムラしてきた』とか『セックスしすぎで寝不足だ』などというメッセージがあったと話し合いの中で言われたときは頭がクラクラしました。

しかも、Aは奥様に対して『（妻の）子どもへの暴言が改善されなかった。ずっと離婚したかった』などと言って。その場にいるみんなで『結局どうしたかったんだ』と聞いたら『このまま離婚して関係を続けたかった』と言ったんです。もうめちゃくちゃです」

その場で「本当に申し訳ないです」などとは口にしたものの、吉田さんには心の底からの言葉には聞こえなかった。

深夜徘徊、自殺未遂も…日常を奪われた2年間

この話し合いの2か月後となる2024年10月に示談交渉をするも破談し、吉田さんは2025年4月に訴訟を開始した。

「2026年3月3日に口頭弁論の予定でしたが、Aの弁護士から期日変更申立書が出て5月に延期になりました。あの2024年の8月の悪夢の日から私は不眠や鬱になり、夜中に徘徊したり自殺未遂まで起こしてしまいました。

母の支えがなければ生きてこられませんでした。義人にも心配をかけてしまいましたし。Aの身勝手な行動で1年半以上も日常生活が送れず傷病手当をいただきながらなんとか暮らしていましたが、体調が戻らず10年勤めた会社を退職せざるを得なくなりました」

さらに義人くんも心に大きな傷を負った。母と共に取材を受けた義人くんはこう言う。

「僕ら何も悪いことをしていないのに一時期はご飯を食べられない、眠れない状態になりました。しばらくは“不倫”という文字を見るとお母さんも僕もパニックになりました。元気なお母さんを返してほしい。

それにAは僕の習いごとの友だちにも会って『義人のお母さんの彼氏です』なんて言ってて、その子らになんて説明したらいいのか。

Aが『俺の子どもに義人のオモチャをあげたい』というから泣く泣く譲ったものを勝手に捨てて、さらに弁護士を通じて『（オモチャは妻が）供養した』と言ってきたことには腹が立ちました。

看護師なのに生きてる僕の私物を供養したなどと表現することが信じられないです。本当にAは何がしたかったんですか。大人でこんな人がいるなんて信じられません」

義人くんは「お母さんは僕を育てるために必死に働く日々だから再婚したらそれが少し楽になると思ったし、いい人ならぜひ再婚してほしいと思ってた」と言う。

「もう再婚への思いはなくなりました。早く訴訟を終えて義人と共に前を向いて生きていきたいです」

再婚へ前を向く女性を傷つけたのはもちろん、なによりも今回の独身偽装は、未成年の少年の心に深い傷をつけた罪は重い。

取材・文／河合桃子 集英社オンライン編集部ニュース