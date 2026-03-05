元テレビ東京アナウンサーでフリーの大橋未歩（47）が5日、Xを更新。古巣テレ東からの“出入り禁止処分”を否定した。

事の発端は、大橋の夫で元テレビ東京プロデューサーの上出遼平氏（37）が先月26日に自身のYouTubeチャンネルにアップした動画内での発言。対談したお笑い芸人ヒコロヒーから「テレビ東京さんで企画はやらないんですか？」と聞かれ、上出氏は「テレビ東京で？ 俺が？ いや、出禁でしょ」と返答。続けてヒコロヒーから「大橋さんはさすがに」と聞かれると、上出氏は「出禁でしょ。知ってるでしょ。俺たち夫婦が出禁って」と即答。上出氏は大橋氏の出禁について「あんな頑張って、身を粉にして20年近く働いて。辞めた瞬間、出禁だからさ。かわいそうに」と語り、「俺は調査したよ。出禁だった」と説明していた。

しかし大橋は今回の投稿で「気付くのが遅くなり」と夫の発言に言及。「私がテレ東出禁と言われてますが出禁は夫だけです笑」と否定し、「退社後モヤさま出していただいた気がする、、」と振り返った。

大橋と上出氏は15年に結婚。大橋は17年12月に、上出氏は22年にテレ東を退社し、24年春に夫婦で米ニューヨークに移住した。