YouTubeチャンネル「ナナジャパ」が、「『オワレている たすけて下さい…』レシートに遺された絶望。全身50箇所の殴打と消された指紋【未解決事件】」を公開した。京都府長岡京市で起きた凄惨な未解決殺人事件の概要と、事件当日に同行していたとされる「3人目の主婦」が5年後に辿った惨酷な結末を伝えている。



今回の動画では、凄惨な未解決事件の現場と目される山中を歩きながら、当時の状況を振り返っていく。



琴美はまず、ワラビ採りに出かけた2人の主婦が、2日後に山頂付近で無惨な遺体となって発見された事件の概要を説明した。遺体は全身50箇所以上も殴打されており、肋骨が折れ、肝臓が破裂するほどの状態だったという。さらに「体内からは犯人と思われる体液が検出され、首には絞められた痕があったそうです」と語り、被害者が受けた暴行の残酷さを強調した。



事件の異様さを際立たせているのが、現場で発見されたスーパーのレシートである。その裏には「オワレている たすけて下さい」「この男の人 わるい人」と書き残されており、被害者が直面した恐怖が生々しく伝わってくる。



そして解説の核心として、この事件に隠されたさらなる悲劇が明かされる。琴美によれば、事件当日は「3人の主婦」でワラビ採りをしていたという。しかし事件から5年後、生き残っていた3人目の主婦が自宅で何者かに首や背中をめった刺しにされたうえ、布団に包まれた状態で火をつけられ殺害されるという残忍な事件が起きたと語った。



2人の主婦の不条理な死と、その5年後に起きた生存者の殺害事件。真実は未だ闇の中にあり、未解決事件の底知れぬ恐ろしさを浮き彫りにしている。表面的な報道だけでは見落とされがちな事件の繋がりと深い闇について、読者の知的好奇心を強く刺激する内容である。