1.狩猟本能

猫がトンネルに夢中になる理由として、まず挙げられるのが猫の狩猟本能を満たしやすいから。猫は家の中で暮らすイエネコになっても、祖先から受け継いだ狩りの習性がしっかり残っています。野生時代の猫の祖先たちは草むらや岩陰など、身を隠せる場所から獲物を狙い、飛び出して捕まえる待ち伏せ型の狩りを得意としていました。

トンネルの内部は暗くて狭く、猫にとってはまさに獲物を待ち構えるのに理想的な場所。中に潜んで外の様子をうかがったり、出口から突然飛び出したりする行動は、遊びでありながら狩りの動きを再現しているのです。

また、トンネルの中を走り抜ける遊びは、獲物を追いかける動作にも似ていると考えられます。つまり、猫にとってトンネルとは単なるおもちゃではなく、本能を満たせる狩りの舞台でもあるのです。

2.安心できる

続いて関係あるのが、安心感です。猫はとても警戒心が強い動物。家の中で暮らしていても、常に周囲の安全を確認しながら生活しています。そのため、安心できる隠れ場所があることは、猫の生活の質を高めるうえで非常に重要です。

その点、トンネルは狭く囲まれた空間であるため「敵から身を守れる」と感じやすく、猫にとって落ち着ける場所になりやすいです。

来客や掃除機の音などビックリする状況になったとき、トンネルへ避難する猫も少なくありません。要するに、トンネルのように自分だけの安全地帯があることで、猫はストレスを感じにくくなるのです。

3.遊び場所として最適

猫用トンネルは、遊びの幅を広げてくれるおもちゃでもあります。猫は単調な遊びには飽きやすいです。その一方で、隠れたり飛び出したりと変化のある動きには強い興味を示すことが多いです。

トンネルがあると、走り抜ける、中に隠れる、外から手を出すなど、さまざまな遊び方が可能になります。特に子猫や若い猫にとっては、全身を使った運動遊びができるため、エネルギー発散にも効果的。多頭飼いの場合は追いかけっこのコースとしても活用可能です。

加えて、猫用トンネルの素材はカサカサといった音が出るものが多めです。そうした音も猫の狩猟本能を刺激し、遊びの満足度を高めてくれます。室内飼育では運動不足になりやすいため、トンネルを活用して遊びの環境を豊かにしてあげるとよいでしょう。

猫用トンネルを選ぶときのポイント

猫用トンネルを選ぶ際には、猫が安全に楽しく使えるかどうかを基準に考えることが大切。まず注目したいのはサイズです。猫がスムーズに出入りできる直径があり、体が引っかからないものを選びましょう。特に成猫や体格の大きい猫の場合、小さすぎると窮屈で使わなくなることがあります。

次に素材も重要。猫は爪で引っかいたり噛んだりすることがあるため、破れやすいものだと誤飲やケガにつながる可能性があります。また、猫の好みにもよりますが、シャカシャカ音が鳴る素材のトンネルは好奇心を刺激しやすいのでおすすめです。

まとめ

今回紹介したように、猫がトンネルに夢中になる理由は様々。大事なのは、愛猫の好みや体格に合ったトンネルを選び、安全に配慮しながら取り入れてあげることです。トンネルを厳選してあげることで、猫にとってより快適で満足度の高い暮らしにつながるはずです。今回の記事を参考に、愛猫にマッチしたトンネルを探してあげてみてください。