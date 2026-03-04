都会の夜に似合う大人びたタント カスタムが登場

2026年2月13日から2月15日にかけてインテックス大阪で開催された大阪オートメッセ2026において、ダイハツは「タント カスタム クロメキ」を展示しました。

タント カスタム クロメキは、2025年式の「タント カスタム」のNA仕様をベースに、都会の夜に似合う迫力が表現されたコンセプトモデルです。

パワートレインには、ベースモデルと同様の排気量660ccの自然吸気エンジンにCVTが組み合わされます。

エクステリアは「ブラックマイカメタリックX07」のボディカラーをベースに、オリジナルのフロントバンパーやフロントグリル、リアガーニッシュが装着されており、アグレッシブな雰囲気をさらに強めています。

インテリアにも手が加えられており、オリジナルのシートカバーやステアリングカバー、インパネカバーが装着され、都会的で上品なツヤ感が表現されたグレーとパープルのコーディネートが特徴です。

さらに、足回りには40mmのダウンサスが組み込まれているほか、ウェッズスポーツの16インチホイール「クレンツェシュリット」が採用されています。

ダイハツの担当者は、タント カスタム クロメキについて次のように話します。

「タント カスタム クロメキは、一言で言えば『ブラックエディション』の進化形ですが、単なる黒仕様に留まらない独自の個性を打ち出すべく『クロメキ』と名付けました。

既存のカスタムグレードよりもさらに一階層上の、プレミアムな存在感を目指しており、他者と同じであることを好まない、強いこだわりを持つ層に向けてその精悍さと質感を追求しています。

エクステリアは、タント カスタムの流れをくみつつも、軽自動車のなかで最大級のインパクトを放つフロントフェイスに仕上げました。

また、四隅を強調するイルミネーションによって軽自動車の枠を超えたワイドな風格と凄みを演出しているのが特徴です。

そして、インテリアは『大人の色気』をテーマに、若い世代をターゲットに据えています。

たとえば、夜の街を大人びた雰囲気でドライブする時や大切な人とのデートなどで、『軽自動車だから』という妥協を一切感じさせない、オーナーが誇れる一台を目指して製作しました。

そのため、メッキパーツに頼る手法はあえて封印し、特別な塗装とイルミネーションを融合させ、迫力のある見た目を表現しています」



※ ※ ※

さらに、ダイハツのブース担当者は、タント カスタム クロメキの反響について次のように話します。

「『大きなフロントマスクがかっこいい』『こういうのが欲しかった』などの好評の声をいただいております。

また、『発売されたら買いたい！』『軽自動車とは思えないデザイン。乗ってみたい！』といった具体的なお声もいただきました。

現在はあくまでコンセプトカーという位置づけですが、タント カスタム クロメキがタント全体の熱量を引き上げるきっかけになればと考えています。

なお、市販化についてもお客様の評価をうかがいながら前向きに検討していく予定です」

今回の展示で得られた評価が、将来的にどのような形で市販車に反映されるのか、今後のダイハツの動向に注目が集まります。