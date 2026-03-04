近年盛り上がるトレーニング界隈に“朗報”

近年、活況を見せているボディビル・ボディメイクの大会。そんな中、かつて一世を風靡した大人気子役が高校生フィジークの大会に出場する意向を明かし、話題になっている。

3日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演したのは俳優の寺田心。名子役として名を馳せたが、17歳の現在は身長178センチに。「1日9時間、寝られる時に寝ていた」という習慣で、身長が伸びたという。さらにスーツ姿でもわかる屈強な上半身に広い肩幅。最近は筋トレにハマっているといい、本格的にジムに通い始めて10キロ近く増量。ベンチプレスは「浅くてよければ」という条件で115キロを挙げるという。

司会の黒柳徹子も「女の人2人分くらいを両腕で挙げられる」と驚いた。実際に二の腕を触ると「すごい！ あなたの顔からは想像できない。カンカン、カチカチ」「皆さん、この方は寺田心くんですよ、あの小さかった……」とため息を漏らした。

寺田は「高校生フィジークの大会に出たいなと考えています。ここから体脂肪率を5〜6％に持っていきたい」と大会出場を宣言。「自己規律にもなるし、生活習慣にもなる」とトレーニングの魅力も語った。

X上には、視聴者から「ベンチプレス115kgは凄すぎる」「寺田心くんに身長抜かれました」「あの頃の寺田心はどこいった？」「ベンチプレス負けてる」「ちょっと見ない間にお兄さんになったね」「何故、ここまで急変した……？」「あの可愛かった心くんから想像つかんな」「寺田心くん肩幅エグくて草」「筋肉ムキムキ」など、驚きの声が続出した。

近年ボディビル・ボディメイクの大会は「ビキニの女王」の異名を取る安井友梨らの登場で幅広い層に認知され、高校生トレーニーも目立ち始めた。寺田は大会や時期は明かしていないものの、出場となれば、さらにトレーニング界隈が盛り上がりそうだ。



（THE ANSWER編集部）