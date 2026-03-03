ILLITイロハ、オーディションでの選曲が話題「歌うことも知らなくて…」驚きの声相次ぐ「可愛すぎる」「まさかの選曲」
【モデルプレス＝2026/03/03】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜）の＃2が3月3日に放送された。5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）のIROHA（イロハ）がオーディション時のエピソードを明かし、反響が寄せられている。
＃1では、一次審査の模様が放送され、300人の中から合計26人の通過者が選出されたが、6人が辞退する波乱の展開に。今回の放送では、19人の候補者が挑んだ二次審査の模様が放送された。
合間には、スタジオキャストが自身のオーディションについて振り返る場面が。IROHAは「最初にオーディションする時歌を歌うことも知らなくて…」と打ち明け、「その場でなんかできるのないかってなって唯一、星野源さんの恋ダンスは知ってたんです！」と星野源の「恋」を歌唱しながら踊ったことを明かした。
すると、同じくスタジオキャストの指原莉乃は「恋ダンス踊ったの！？」と驚き。続けて、指原は「その時とっさに何が思い浮かぶかも大事だね」と語っていた。
このエピソードを受け、視聴者からは「オーディションで恋ダンス歌ったの可愛すぎる」「まさかの選曲」「また踊ってほしい（笑）」と反響が寄せられている。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーIROHAとMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
