“板割りで骨折”堀江聖夏アナ、手術入院中の様子公開「激痛が走るぜ」母＆弟がお見舞い駆けつける
【モデルプレス＝2026/03/03】フリーアナウンサーの堀江聖夏が3月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。入院中の様子を公開した。
【写真】“チャイナ服姿で板割り”話題の32歳美人アナ「目元が似てる」弟のお見舞いショット
3月1日の投稿にて板割りで骨折した手の手術を受けることを報告していた堀江アナは、この日、入院中の様子を撮影したショート動画を複数投稿。「手を吊るしてます笑」「まだ右手激イタ丸の内」と添えた動画には、手に巻かれた布をスタンドに吊るし固定した状態でベッドに座る姿が収められている。
また「ベッドから起きて寝るだけで激痛が走るぜ」とベッドの上で辛そうな表情を浮かべる姿や、「でもこういうのは出来る笑」「昨日ThisisI見たから 気分は松田聖子なの」と2月10日に配信スタートしたNetflix映画「This is I」を挙げ、歌手の松田になりきって歩くユーモアあふれる後ろ姿も。
さらに「弟 お見舞いきてくれた」「お母さんも来てくれたよー！ちなみに明日からお仕事復帰します！」と報告し、弟との茶目っ気あるやりとりや、母が腕釣りの布を結ぶ仲睦まじい様子も披露している。
この投稿に、ファンからは「お大事にしてください」「ユーモアのセンス最高」「家族愛にほっこり」「大変なのに明るくてすごい」「弟さん目元が似てる」などの声が上がっている。
堀江アナは空手黒帯を取得していることから「日本一、強いアナウンサー」という肩書きを所持。Instagramに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、5000万回以上の再生回数を記録するほど話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
