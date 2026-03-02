八田與一容疑者

八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県別府市で起きたひき逃げ事件は、2026年2月で発生から3年8か月となりましたが、事件解決には至っていません。

3月2日、大分県警は2月末時点で、寄せられた情報提供の総数が1万2479件になったと発表しました。

2月の1か月だけで新たに165件の情報提供があったということです。

この事件は2022年6月、大分県別府市の交差点でバイクに乗っていた男子大学生2人が軽乗用車に追突され死傷したものです。警察は現場から逃走した八田與一容疑者を、全国で初めて道路交通法違反ひき逃げの疑いで重要指名手配に指定し、2025年6月からはさらに殺人と殺人未遂の容疑を追加して行方を追っています。

大分県警は3月2日、この事件に関する情報提供が2月末時点であわせて1万2479件寄せられていると発表しました。

これまでに寄せられた情報の中で、八田容疑者に似た人物の目撃情報は約1万1800件となっていて、内訳では大分県内が約690件、大分を除く九州が約1530件、関東が最多で約4410件、近畿が約1600件、その他地域が約2440件となっています。

殺人などの容疑が追加された2025年6月以降の情報提供は全体の約2割にあたる2865件だということです。

大分県警捜査一課の松尾茂郎次席は「1日でも早く被疑者を検挙できるよう、警察の総力をあげて捜査していきたい。引き続き情報提供をお願いします」と話しています。

情報の提供先は別府警察署、電話番号は0977-21-2131です。