大分県内の山中で身元不明の遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された58歳の男が、遺体を車で現場まで運んだとみられることが捜査関係者への取材でわかりました。 【写真を見る】山中で身元不明の遺体、逮捕の58歳男が車で運んだか行方不明の10代女性との関連捜査大分 この事件は3月、大分県内の10代女性が行方不明になり、関与が浮上した大分市の姫野忠文容疑者（58）が死体遺棄の疑いで逮捕されたものです。 供