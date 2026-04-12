大分県警本部 3月上旬ごろ、大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで、大分市の58歳の男が、4月12日未明に逮捕されました。 死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、大分市元町に住む職業不詳の姫野忠文容疑者58歳です。 警察によりますと、姫野容疑者は3月上旬ごろ、豊後大野市の山中に住所、職業、氏名、年齢及び性別不明の遺体を遺棄した疑いが持たれています。 大分県内に住む10代後半の女性が3月2日から行方不明