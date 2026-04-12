大分県の山中に遺体を遺棄した疑いで男が逮捕された事件で、12日午後、身元不明の遺体が発見されました。死体遺棄の疑いで逮捕、送検されたのは、大分市に住む職業不詳の姫野忠文容疑者（58）です。警察によりますと、姫野容疑者は3月上旬ごろ、豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いが持たれています。県内の10代後半の女性が行方不明になっていて、姫野容疑者の関与が浮上し、12日未明に逮捕されました。警察が供述などをもとに