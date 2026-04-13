大分県の山中に遺体を遺棄した疑いで逮捕された男が、行方不明の10代の女性について「インターネットで知り合い、会ったことがある」という趣旨の供述をしていることが分かりました。この事件は先月、豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで大分市の姫野忠文容疑者が逮捕・送検されたものです。大分県内に住む10代後半の女性が行方不明になっていて、姫野容疑者は女性を殺害したことをほのめかす供述もしているということです。ま