¾¾ËÜ¿Í»ÖàÉü¸¢¥Á¥ã¥ó¥¹á¤«¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º³¤³°Å¸³«¤Ç¸«¤¨¤ë³èÏ©
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤ÏÀè·îÆü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬³¤³°Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ò´ë²è¤·¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥ÈÈÎÇä¤òÃ´Åö¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ë¥¸¥§¥¤¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆ±¼Ò¤¬Í¤¹¤ë£²£µ¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¢Ìó£±£³£°¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤«¤é¤Ê¤ëÀ©ºî¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥í¡¼¥«¥ëÈÇ¤ÎÀ©ºî¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎÂç¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬³¤³°¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬ÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÆóÅÙ¤ÈÊüÁ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³¤³°¤ÇºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢£²£°£²£³Ç¯£±£²·î¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë½÷ÀÌäÂê¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢£²£´Ç¯£±·î¤ËÆ±»ï¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÊ¸éº½Õ½©¼Ò¤é¤ËÂ»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¬¡¢Æ±£±£±·î¤Ë¼è¤ê²¼¤²¤¿¡£ÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£±·î£±Æü¤ËÍÎÁ¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢º£²ó¤Î¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡½¡½¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î³¤³°Å¸³«¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØÀäÂÐ¤Ë¡½¡½¡Ù¤Ï¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î´ë²è¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤¬³¤³°¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤¬³¤³°Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎã¤È¤·¤Æ¤Ï£±£¹£¸£¶¡Á£¸£¹Ç¯¤Ë£Ô£Â£Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÄË²÷¤Ê¤ê¤æ¤ÈÖÁÈ¡¡É÷±À¡ª¤¿¤±¤·¾ë¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤âÈÖÁÈ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬³¤³°Å¸³«¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë£±£µ£°¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¸½ÃÏÈÇ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤±¤·¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£Á£í£á£ú£ï£î¡¡£Ð£ò£é£í£å¡¡£Ö£é£ä£å£ï¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤Î±Ñ¡¢Ê©¡¢¥á¥¥·¥³¤Ê¤É¤Î¸½ÃÏÈÇ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡½¡½¡×¤¬³¤³°Å¸³«¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£