２０２４年から芸能活動を自粛しており、１９日に活動再開を発表したお笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬（５２）が２７日、都内の所属事務所「ホリプロコム」を訪れ、活動再開後初めて報道陣の前に姿を見せた。同日夜には復帰後初めて漫才を行った。カーキ色の上着を羽織って、歩いて報道陣の前に登場。「小沢さん、今日から復帰ですが」と問いかけられると、「ありがとうございます」と答え、「また漫才からやっていくの