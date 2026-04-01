「中居さんは現在、都内でも有数の高級マンションで恋人と暮らしています。いまだに具体的な芸能界復帰の話は聞こえてきませんが、関係各所からオファーが続々と届いているそうです」こう語るのは、中居正広氏（53）を知る芸能関係者だ。’24年12月に、元フジテレビ女性アナウンサーに対する性暴力疑惑が報じられた中居。昨年3月31日にフジテレビが設置した第三者委員会による調査報告書が公表されてから、ちょうど1年を迎える。昨