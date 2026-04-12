東京都多摩市長選は１２日、投開票が行われ、現職の阿部裕行氏（７０）（無所属）が、新人で新電力会社代表社員の松田道人氏（５２）（同）を大差で破り、５選を果たした。同市東寺方の阿部氏の事務所では同日夜、当選確実が伝えられると、集まった支援者から大きな拍手がわき起こった。阿部氏は、「市民からいただいた負託にこたえられるように頑張っていきたい」などと抱負を語った。投票率は４０・８９％だった。