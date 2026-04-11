今も伝説として語り継がれる深夜ラジオ『電気グルーヴのオールナイトニッポン』（1991年〜1994年）。その熱狂の只中にいた放送作家・椎名基樹さんと、ヘビーリスナーとして人生を揺さぶられた作家・樋口毅宏さんが対面し、“あの時代”を語り合う。【写真】この記事の写真を見る（16枚）番組の貴重な裏話から、学生時代から電気グルーヴを知る椎名さんが語る2人の本質、そして音楽・雑誌・ラジオが交差した90年代サブカルの空