エゴマ油、グレープシードオイル、オリーブ油……。これらの油は、コレステロールの合成を高めない不飽和脂肪酸が多く含まれるために、「体によい油」とされることがあります。「しかしながら、不飽和脂肪酸が多い油も要注意です」このように書かれているのは、3月に刊行され、発売即重版となるなど大きな話題をよんでいる『最新 欧米人とはこんなに違った日本人の「体質」』です。見落とされがちだった「体の人種差」の視点から、