日本テレビは３０日、都内の同局で定例社長会見を行った。２４年１月から２５年１１月まで芸能活動を休止していたダウンタウン・松本人志が１日に放送された同局系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」で流れた高須クリニックのＣＭにまさかの登場を果たしたことを受け、同番組への復帰を聞かれた担当者は「現段階で決まっていることはございません」と答えた。柴田岳副社長は「（ＣＭ放送の）反響という意味だと視聴者