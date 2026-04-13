女性の自宅マンションに侵入し下着を盗もうとした疑いで、学習塾講師の男が逮捕されました。神奈川・小田原市の学習塾講師・山本晃平容疑者（46）は2025年12月、東京・北区のマンションの部屋に侵入し、20代の女性の下着を盗もうとした窃盗未遂の疑いが持たれています。調べに対し、山本容疑者は「女性の下着が欲しくて入った」と容疑を認めているということです。山本容疑者は2026年2月にも、同じマンションのごみ置き場から別の