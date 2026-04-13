インスタグラム、フェイスブックなどを運営するMeta社の元従業員が、フェイスブックから3万枚の非公開画像をダウンロードした疑いで刑事捜査を受けている。この男は同社に在籍中、セキュリティチェックを回避して画像にアクセスできるプログラムを設計したと考えられている。現在、ロンドン警視庁サイバー犯罪ユニットの専門刑事が、ユーザーのプライバシー侵害容疑で捜査を進めている。 【写真