毎年5月4日の「スター・ウォーズの日」にあわせた大型イベントが、今年は横浜・みなとみらい、渋谷、大阪の3都市で初めて同時開催されることが決定した。7年ぶりの映画最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開）を控え、シリーズファンから初心者まで楽しめる多彩なコンテンツが展開される。【動画】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』最新予告各エリアごとに異