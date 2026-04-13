沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、乗っていた女子生徒ら2人が死亡した事故をめぐり、文部科学省の担当者が今月中にも高校を運営する学校法人同志社を訪れ、直接聞き取りを行うことを検討していることがわかりました。アメリカ軍普天間飛行場の移設工事が進む名護市辺野古沖で先月16日、修学旅行で訪れていた同志社国際高校の生徒らを乗せた船2隻が転覆し、女子生徒（17）ら2人が死亡した事故が発生しました。文科省はこれまで、