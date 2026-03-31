テレビ朝日は31日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（62）の今後の起用の可能性について述べた。日本テレビでは1日に「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」（日曜後11・25）の番組内で松本が出演している美容外科「高須クリニック」のCMを放送。2年ぶりの地上波“復帰”となった。一方で、番組復帰については、同局の岡部智洋執行役員が「現段階で決まっていることはご