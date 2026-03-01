【ZARAのストライプ柄】が春にドンピシャ！ 40・50代が頼りたい「シャレ見えアイテム」

春にぴったりな、爽やかな柄アイテム。大人世代に合わせやすく、上品に楽しめるおすすめの柄が「ストライプ」です。なかでも【ZARA（ザラ）】には、都会的で洗練された印象のストライプアイテムが豊富に登場しています。着るだけで春らしさをまとえそうな、シャレ見えワンピとシャツをピックアップしました。

1枚で映えるエレガントなワンピース

【ZARA】「ストライプベルト付きミディワンピース」\9,990（税込）

ストライプ柄と襟付きデザインが、1枚で上品な印象を演出するシャツワンピース。ミディ丈で、エレガントさを保ちながら春らしい軽やかさも楽しめます。バックゴム仕様と共布ベルト付きで、自然にメリハリのあるシルエットを狙えるところもGOOD。パンプスを合わせるだけで即お出かけコーデが完成する、忙しい日にも頼れるアイテムです。

細ストライプとすっきり襟がスマートな印象に

【ZARA】「ストライプ柄ボリュームスリーブシャツ」\6,590（税込）

細ストライプとクリーンで控えめな襟元が、知的で洗練されたムードを漂わせる1枚。レーヨン混素材特有の落ち感で、ボリュームスリーブでも軽やかに決まりそう。すっきり見えやすい柄だから、普段は無地派という人にも取り入れやすいデザイン。スラックス合わせでクリーンに、ジーンズでラフに着こなすのもおすすめの、着まわしの利くアイテムです。

