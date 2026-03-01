18万回以上視聴され1.4万件の「いいね」を獲得しているのは、体調を崩した飼い主さんを思いやる猫の行動。最後まで見届けた視聴者からは「天才すぎて可愛すぎる」「健気だなぁ」「なんて素敵な子」「可愛い賢くて悶絶」など感動のコメントが届いています。

【動画：高熱でダウンの日→猫に『飴を持ってきて』とお願いしてみた結果…まさかの光景】

ダウンしてしまった飼い主さん

Instagramアカウント「いおちゃんの日常」に投稿されたのは、飼い主さんが高熱でダウンしてしまった日の出来事。サビ猫の「けいちゃん」がいつものようにおもちゃを持ってきて「遊んで」アピールをしてきたそうですが、飼い主さんはさすがにしんどくて相手をしてあげられなかったそうです。

そこで、飼い主さんは枕元でじっと待っているけいちゃんに「のどが痛いから飴さん持ってきて」と頼んでみたそう。するとけいちゃんは、伏せをするように顔をすっとベッドに近づけたといいます。そう、飴はすでにベッドの上にあったのです。

「もう1個持ってきて」

「もうあるけど…」と言いたげなけいちゃんに、飼い主さんは「いま2個あるから、もう1個持ってきて」とお願いしてみたといいます。するとけいちゃんはサッとベッドから離れ、収納エリアをごそごそ。戻ってきたけいちゃんのお口には、ちゃんと飴がくわえられていたそうです！

「1、2、3」と飴を数える飼い主さんの手元をじっと見つめるけいちゃん。その後、「4個欲しい」と伝えられ、またしてもベッドから離れたといいます。まさか、けいちゃんは数字までわかる猫ちゃんなのでしょうか。

早く元気になってね

けいちゃんは少し考えたあと、再びベッドから下り、飴の収納場所へ。飼い主さんがお願いしたとおり、もうひとつ飴を持ってきてくれたそうです。うれしくなった飼い主さんが「いっぱい持ってこれるね！」と声をかけたところ、再び飴のもとへ…。

褒めてもらえてうれしかったのか、けいちゃんはさらに飴を持ってきてくれたとのこと。その後、飼い主さんがひと眠りして起きたところ、飴は7個に増えていたそうですよ。けいちゃんなりに、早く元気になってほしかったのでしょうね。

けいちゃんの優しさあふれる行動には「主さん猫ちゃんにすごく愛されてる」「沢山褒めてもらえて嬉しいんでしょうね」「いつも大切に時間を過ごしてるのがわかります」と、飼い主さんとの絆に感動した視聴者からのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「いおちゃんの日常」には、けいちゃんと、同じサビ猫の「いおちゃん」の2匹の穏やかな日常が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「いおちゃんの日常」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。