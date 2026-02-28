ニューヨークとさらば青春の光が人間の欲望と本性を暴くABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season5』。

2月24日（火）の同番組では、山本裕典がホストクラブで衝撃の大失態を犯してしまう場面があった。

今回は、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第5弾が放送された。

今シリーズでは、山本が“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）とともに、エリートホストが在籍するも営業不振が続く歌舞伎町のホストクラブ「Leo」の店舗改革に挑んでいる。

出勤4日目を迎えた山本は、軍神から“怒らないこと”をミッションに課されるが、早稲田大学卒のインテリホスト・逆巻アヤトとのペア接客では、「ホンマにやりづらい」とまったく歩み寄る姿勢を見せないアヤトに大苦戦。

山本への敵意を剥き出しにするアヤトに、山本もつい「弱いものいじめかよ、バーカ」「転校生いじめてるカス」と語気を荒げる展開となった。

一方、前回山本と激しく衝突した売上至上主義の主力ホスト・美月が、これまで頑なに拒み続けていたシャンパンコールに参加し、率先して盛り上げる姿も。

「裕典さんに痛いところ突かれすぎて…」「本当に前回はごめんなさい」と反省を口にした美月に、山本は「おじさん、嬉しかった」と嬉しそうな笑顔を見せた。

しかしその後、シャンパンコールでコメントを求められた山本が姫（客）に対して衝撃の失言をしてしまう。頭が真っ白になった山本は「あの…」「すみません…」と言葉が出ず、まさかの異常事態にニューヨーク・屋敷は「ノーカットで見せてよ！」と声を上げていた。