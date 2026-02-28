電気もつかない長屋3軒を「たった2時間」で空にする神業！費用を劇的に下げる「貿易」の仕組みと片付けの心理学
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「引っ越しをしたけれど、段ボールが開かないまま数年が経ってしまった…」 そんな経験はありませんか？
ゴミ屋敷・不用品回収の専門業者「イーブイ」が公開した最新動画の舞台は、まさにそんな「荷解きされない段ボール」が山積みになった現場です。 **電気が止まった長屋3軒分という過酷な環境を、たった2時間で空っぽにするプロのスピード仕事術。**そして、気になる「片付け費用」を安く抑えるための企業秘密について解説します。
1. 暗闇・長屋・3軒分…悪条件を制する「段取り力」
今回の現場は、同じ家屋が3つ繋がった長屋。すでに電気は止まっており、薄暗い中での作業を余儀なくされます。 しかし、イーブイのスタッフは到着するなり驚異的なスピードで動き出します。
不動産オーナーとの綿密な打ち合わせ
パッカー車（ゴミ収集車）到着までの「仮置き場」確保
近隣住民への配慮
単なる体力勝負ではなく、こうした事前の「段取り」とスタッフ間の連携があるからこそ、3軒分の荷物をわずか2時間で搬出するという離れ業が可能になるのです。
2. 処分費を安くするカギは「貿易」にあり
多くの人が気になるのが「片付け費用」です。 イーブイ代表の山本氏は、費用について**「単に“物量”だけで決まるわけではない」と語ります。そのカギを握るのが「貿易」**という仕組みです。
「買い取りが出るかどうかで、費用は上下する」
一般の方から見ればただのゴミでも、プロが細かく分別すれば「資源」や「商品」に変わります。 特にイーブイでは、食器、未開封の贈答品、古着などを海外へ輸出（貿易）する品として買い取ることで、廃棄するゴミの総量を削減。これが結果として、処分費用の圧縮＝顧客の負担軽減に直結しています。
「全部ゴミとして捨てる業者」と「貿易品として活かす業者」。見積もりの差は、この分別の手間に隠されています。
3. なぜ段ボールは開かないのか？「判断」の心理学
動画の後半では、多くの人が抱える「引っ越し後の片付けが進まない問題」についても言及しています。 なぜ、私たちは段ボールを放置してしまうのでしょうか？ 山本氏はその原因をズバリ指摘します。
「片付けないんじゃなく、『判断』を後回しにしているだけ」
段ボールの中身を見て「要るか、要らないか」「どこに置くか」を決める作業は、脳に大きな負担（決断疲れ）を与えます。だからこそ、後回しにしてしまうのです。
プロのアドバイスはシンプルです。「一度にやろうとしないこと」。 「1週間に2箱だけ開ける」といった小さなルールを作り、少しずつ「判断」する習慣をつけることが、リバウンドしない片付けの第一歩です。
まとめ：プロに頼む価値は「スピード」と「コスト管理」
今回の動画は、長屋3軒を2時間で片付けるというエンターテインメント性の中に、**「貿易によるコスト削減」と「片付けられない心理への理解」**という、プロならではの視点が詰まっていました。
年末の大掃除や引っ越しを控えている方は、単に捨てるだけでなく「活かして安くする」視点を持つイーブイのような業者に相談してみてはいかがでしょうか。
ゴミ屋敷・不用品回収の専門業者「イーブイ」が公開した最新動画の舞台は、まさにそんな「荷解きされない段ボール」が山積みになった現場です。 **電気が止まった長屋3軒分という過酷な環境を、たった2時間で空っぽにするプロのスピード仕事術。**そして、気になる「片付け費用」を安く抑えるための企業秘密について解説します。
1. 暗闇・長屋・3軒分…悪条件を制する「段取り力」
今回の現場は、同じ家屋が3つ繋がった長屋。すでに電気は止まっており、薄暗い中での作業を余儀なくされます。 しかし、イーブイのスタッフは到着するなり驚異的なスピードで動き出します。
不動産オーナーとの綿密な打ち合わせ
パッカー車（ゴミ収集車）到着までの「仮置き場」確保
近隣住民への配慮
単なる体力勝負ではなく、こうした事前の「段取り」とスタッフ間の連携があるからこそ、3軒分の荷物をわずか2時間で搬出するという離れ業が可能になるのです。
2. 処分費を安くするカギは「貿易」にあり
多くの人が気になるのが「片付け費用」です。 イーブイ代表の山本氏は、費用について**「単に“物量”だけで決まるわけではない」と語ります。そのカギを握るのが「貿易」**という仕組みです。
「買い取りが出るかどうかで、費用は上下する」
一般の方から見ればただのゴミでも、プロが細かく分別すれば「資源」や「商品」に変わります。 特にイーブイでは、食器、未開封の贈答品、古着などを海外へ輸出（貿易）する品として買い取ることで、廃棄するゴミの総量を削減。これが結果として、処分費用の圧縮＝顧客の負担軽減に直結しています。
「全部ゴミとして捨てる業者」と「貿易品として活かす業者」。見積もりの差は、この分別の手間に隠されています。
3. なぜ段ボールは開かないのか？「判断」の心理学
動画の後半では、多くの人が抱える「引っ越し後の片付けが進まない問題」についても言及しています。 なぜ、私たちは段ボールを放置してしまうのでしょうか？ 山本氏はその原因をズバリ指摘します。
「片付けないんじゃなく、『判断』を後回しにしているだけ」
段ボールの中身を見て「要るか、要らないか」「どこに置くか」を決める作業は、脳に大きな負担（決断疲れ）を与えます。だからこそ、後回しにしてしまうのです。
プロのアドバイスはシンプルです。「一度にやろうとしないこと」。 「1週間に2箱だけ開ける」といった小さなルールを作り、少しずつ「判断」する習慣をつけることが、リバウンドしない片付けの第一歩です。
まとめ：プロに頼む価値は「スピード」と「コスト管理」
今回の動画は、長屋3軒を2時間で片付けるというエンターテインメント性の中に、**「貿易によるコスト削減」と「片付けられない心理への理解」**という、プロならではの視点が詰まっていました。
年末の大掃除や引っ越しを控えている方は、単に捨てるだけでなく「活かして安くする」視点を持つイーブイのような業者に相談してみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
【巨大一軒家】入口が見当たらない…！？「謎の屋根裏部屋」と広大な庭にプロ8名が挑む片付けの全貌
【実録】20年分・14トン超のゴミ屋敷を3日で撤去！プロが指摘する「埋もれた配線」の火災リスクとは？
ゴミ屋敷・不用品回収専門業者の現場が壮絶！「最下層カチカチ」でバール必須の3日戦争
チャンネル情報
このチャンネルでは、ゴミ屋敷清掃や遺品整理の現場からのリアルな映像をお届けします。私たちは関西を中心に、不用品回収、粗大ゴミ処分、遺品整理業務を専門に行っており、これらの業務においてリサイクルを重視しています。遺品をゴミとして扱わず、可能な限り再利用やリサイクルに努め、環境への配慮も徹底しています。