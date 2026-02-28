この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

電気もつかない長屋3軒を「たった2時間」で空にする神業！費用を劇的に下げる「貿易」の仕組みと片付けの心理学

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「引っ越しをしたけれど、段ボールが開かないまま数年が経ってしまった…」 そんな経験はありませんか？



ゴミ屋敷・不用品回収の専門業者「イーブイ」が公開した最新動画の舞台は、まさにそんな「荷解きされない段ボール」が山積みになった現場です。 **電気が止まった長屋3軒分という過酷な環境を、たった2時間で空っぽにするプロのスピード仕事術。**そして、気になる「片付け費用」を安く抑えるための企業秘密について解説します。



1. 暗闇・長屋・3軒分…悪条件を制する「段取り力」

今回の現場は、同じ家屋が3つ繋がった長屋。すでに電気は止まっており、薄暗い中での作業を余儀なくされます。 しかし、イーブイのスタッフは到着するなり驚異的なスピードで動き出します。



不動産オーナーとの綿密な打ち合わせ



パッカー車（ゴミ収集車）到着までの「仮置き場」確保



近隣住民への配慮



単なる体力勝負ではなく、こうした事前の「段取り」とスタッフ間の連携があるからこそ、3軒分の荷物をわずか2時間で搬出するという離れ業が可能になるのです。



2. 処分費を安くするカギは「貿易」にあり

多くの人が気になるのが「片付け費用」です。 イーブイ代表の山本氏は、費用について**「単に“物量”だけで決まるわけではない」と語ります。そのカギを握るのが「貿易」**という仕組みです。



「買い取りが出るかどうかで、費用は上下する」



一般の方から見ればただのゴミでも、プロが細かく分別すれば「資源」や「商品」に変わります。 特にイーブイでは、食器、未開封の贈答品、古着などを海外へ輸出（貿易）する品として買い取ることで、廃棄するゴミの総量を削減。これが結果として、処分費用の圧縮＝顧客の負担軽減に直結しています。



「全部ゴミとして捨てる業者」と「貿易品として活かす業者」。見積もりの差は、この分別の手間に隠されています。



3. なぜ段ボールは開かないのか？「判断」の心理学

動画の後半では、多くの人が抱える「引っ越し後の片付けが進まない問題」についても言及しています。 なぜ、私たちは段ボールを放置してしまうのでしょうか？ 山本氏はその原因をズバリ指摘します。



「片付けないんじゃなく、『判断』を後回しにしているだけ」



段ボールの中身を見て「要るか、要らないか」「どこに置くか」を決める作業は、脳に大きな負担（決断疲れ）を与えます。だからこそ、後回しにしてしまうのです。



プロのアドバイスはシンプルです。「一度にやろうとしないこと」。 「1週間に2箱だけ開ける」といった小さなルールを作り、少しずつ「判断」する習慣をつけることが、リバウンドしない片付けの第一歩です。



まとめ：プロに頼む価値は「スピード」と「コスト管理」

今回の動画は、長屋3軒を2時間で片付けるというエンターテインメント性の中に、**「貿易によるコスト削減」と「片付けられない心理への理解」**という、プロならではの視点が詰まっていました。



年末の大掃除や引っ越しを控えている方は、単に捨てるだけでなく「活かして安くする」視点を持つイーブイのような業者に相談してみてはいかがでしょうか。