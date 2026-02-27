【キン肉マン FESTIVAL（第3回目）】 開催期間：3月1日～3月31日 場所：京王百貨店 新宿店 B1 階 on the Corner（ 〒160-8321 東京都新宿区西新宿1丁目1－4）

京王百貨店は、3回目となるイベント「キン肉マン FESTIVAL」を3月19日より3月31日まで京王百貨店 新宿店 B1 階 on the Cornerにて開催する。

本イベントでは、「キン肉マン」のアパレルやフィギュア、雑貨など計300点以上のグッズが販売される。また、キン肉マンの等身大フィギュアのフォトスポットなども設置される。

さらに、3月28・29日にはキン肉マンとの写真撮影・握手会も開催。両日共に13時～と15時～の2回にかけて、会場内にて税込5,000円以上購入した人が整理券をもらえ、先着30名が参加できる。

また、会場内にて税込5,000円以上購入した人にはノベルティとして特製チケットが1枚プレゼント。第1弾（全6種）が3月19日～、第2弾（全6種）が3月25日～配布される。ノベルティの種類は選べるほか、無くなり次第終了となる。さらに、2,000円以上購入した人には、ノベルティステッカーを1枚もらえる。

なお、混雑緩和のため3月19・20・25日の3日間に関してはLINEアプリ「デジタル整理券システム（モギリー）」を利用した、事前抽選による整理券での入場規制が設けられる。

【展開グッズ（一部）】

「CMC Creative No.EX 悪魔将軍3.1 硬度 6.5 ブラックオパール Ver.」33,000 円※数量限定

「幼少期キン肉マン【スグル】笑顔黄パンツ ver.」9,800 円※数量限定

「キンコレ プレミアム 43 アトランティス 原作ロビンマスク Ver. グリーンクリアアトランティスミスト」5,980 円※数量限定

「マッスルショット キン肉マン ビッグボディ 蓄光 ver.」7,678 円 ※数量限定

「メタルマスクキーホルダー」各 3,300 円

「3D ピンズ」各 1,760 円

「肉みくじ Vol.2」(画像 2 種含む全 8 種)各 660 円

【受注商品】「マッスル・ドッキング」327,800 円※予約商品です。発送は 10 カ月後を予定しております

「NSC カナディアンマン（トロントカラーver.）」15,180 円※数量限定

「キン肉マン 2 世ビットコレクション Vol.2」 (画像 2 種含む全 10 種)825 円

「若狭産塗箸 悪魔将軍」3,080 円

「マスカラ・コントラ・マスカラ T シャツ」（サイズ：S～XXL）4,950 円 ※先行発売

「沼津限定マッスルブラザーズスカジャン」29,700 円

「NEWERA 9FIFTY KIN マークコンビ」8,250 円

キン肉マンがやってくる！【写真撮影＆握手会】

日時：3/28(土) (1)13時～ (2)15時～3/29(日) (1)13時～ (2)15時～ 定員：各回先着30名※所要時間は各回約30分です。※当日、会場内にて税込5,000円以上お買い上げのお客様に、先着順で1会計につき1枚整理券を配布いたします。※カメラのご用意・撮影はお客様ご自身でお願いします。

