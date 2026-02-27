過去に大きなオーデションを経験した候補生が、審査員たちからその「華」を絶賛された。

【映像】ビジュアルを評価された20歳練習生の顔面

2月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話が放送された。

今回、追加合格者として二次審査への切符を掴んだのは、No.33のSARA（20）だ。彼女はかつて人気オーディション番組『Nizi Project（虹プロ）』に参加していた経歴を持つ実力派である。

ダンス審査の際、審査員の井上さくら氏は、SARAの姿を見て「ビジュアルはNo.33が人気出そうですね」と直感的な魅力を高く評価していた。

今回のオーディションでは、単なるスキルだけでなく「グループとしての化学反応」や「元々持っている原石のような魅力」が重視されている。審査員たちから「人気が出そう」とビジュアル・存在感ともに評価を受けたSARAにファンが注目している。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。