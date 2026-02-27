人気お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が2月27日、自身のYouTubeチャンネル「粗品のロケ」を更新。「ポケモンセンターで爆買いする粗品」と題した動画を公開した。

（関連：【画像あり】ポケモンセンターではしゃぐ粗品、グッズを爆買い）

粗品のYouTubeといえば、芸能ニュースにあえて賛否両面の立場から切り込む「1人賛否」、またギャンブルの予想や結果報告もお馴染みだが、これらは「粗品 Official Channel」で取り扱われており、「粗品のロケ」は名前の通りロケ中心の別チャンネル。今回は「ポケモンセンターシブヤ」（渋谷PARCO）を訪れ、大好きなポケモンの世界を満喫するという内容だ。

冒頭、ポケモンセンターには「よう来るで～」と粗品。 しかし、普段は大混雑でゆっくり見ている余裕はなく、今回は閉店後に貸し切るような形になっているため、粗品は「爆買いする」と大興奮だ。展示物やぬいぐるみに思わず歓声を上げる姿に、普段の尖ったスタイルとはギャップを感じる人も少なくないだろう。

粗品が「めっちゃカッコいいやん！」と手に取ったのは、ファスナーを開けてひっくり返すとゴローン→ゴローニャに進化していくイシツブテのぬいぐるみ。寿司のようなフォルムをしたシャリタツのぬいぐるみにも「かわいいー！」と声を裏返しつつ、購入は一旦保留にして店を見てまわる。

今回のお目当てのひとつは、タッチパネルでオリジナルのデザインができるTシャツだ。こちらも普段は大行列だが、この日は貸し切り。悩んだ末に、一枚目は黒地に大好きなビリリダマを大きく配置したデザインに決定。続いて、さらに頭を悩ませながら、ダグトリオやゲンガー、ツボツボなど好きなポケモンを厳選して配置したTシャツも作り上げていた。

「最高やな」「かわいい」と終始ご機嫌な声を上げながら、最終的に購入したアイテムは14点で、会計は32,940円。ご満悦の粗品の姿に、コメント欄は「母ちゃんとかポケモンとかギターとか好きなことにテンション上がってる粗品さんええよな」「今もビリちゃん愛強めで安心した」「普段尖り散らかしてる人間でもこんなに無邪気になれるポケセンすげえな」などの声が寄せられている。

（文＝向原康太）