カウンセラー／作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「なぜか人が離れていく…。そんな時に見直すべき『嫌われやすい行動』7選」と題した動画を公開した。Ryota氏は、人間関係において人が離れていく主な原因は「距離感の混同」や「誤解」にあると指摘し、無意識に行いがちなNG行動について警鐘を鳴らしている。



動画では、具体的に7つの行動習慣が挙げられた。まず1つ目は「いつも移動手段として使う」ことだ。Ryota氏は特に車の運転を例に挙げ、「車を出す側はガソリン代や維持費、掃除の手間がかかっている」と指摘。乗せてもらう側がそうしたコストへの配慮を欠き、相手を単なる「足」として扱うことが習慣化すれば、相手にとって大きな負担となると説明した。



また、「人の家をあさったり、汚す」行為についても言及。「親しき仲にも礼儀あり」という言葉がある通り、トイレのドアを開けたまま使用したり、冷蔵庫の中を勝手に見たりといったプライベート空間への侵害は、ルール違反として相手に強い不快感を与えると述べた。



さらに興味深い視点として、「すぐに人の真似をする」行動が挙げられた。Ryota氏は、ファッションなどを参考にする程度なら問題ないとしつつも、服装から食事のメニュー、ライフスタイルに至るまで無自覚に全てを真似し続けることは、相手に「監視されているような不快感」を与えかねないと分析している。相手にとって真似は「称賛」ではなく「監視」と受け取られる場合があるという点は、多くの人が見落としがちな心理である。



加えて、「困ったらとりあえず人に聞く」という行動についても触れられた。自分で調べずに相手にすぐ答えを求める姿勢は「丸投げ」であり、相手への依存であるとRyota氏は断じる。こうした行動は、相手に「自分は都合のいい便利屋ではない」という不満を抱かせ、関係の破綻を招く要因となる。



Ryota氏はこれらの行動に共通する問題点として、自分の中にある感謝の気持ちが相手に伝わっていないという「誤解」や、相手への甘えが生む「距離感の混同」を挙げている。「一言が言えるかどうかによって人間関係が変わる」とRyota氏は語り、感謝の言葉を伝えたり、行動の前にワンクッション置いて相手を気遣ったりする「配慮」こそが、円滑な人間関係を保つための鍵であると結論付けた。