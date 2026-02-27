この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で、スマホの画像や動画を簡単にPCへ移す方法を解説した動画を公開。多くの人が日常的に使用する「LINE」アプリの機能を活用し、ケーブル接続や専用ソフトなしでデータを転送する手軽なテクニックを紹介した。

スマホの容量がいっぱいになり、写真や動画をPCにバックアップしたいと考える人は多い。しかし、USBケーブルで接続したり、専用のアプリをインストールしたりするのは手間がかかる。ひらい先生が紹介する方法は、このような面倒な作業を一切不要にするものだ。

その手順は、まずスマホのLINEアプリにある「Keepメモ」という自分専用のトークルームに、PCへ送りたい画像や動画を送信しておく。次に、PC版のLINEを起動し、同じく「Keepメモ」を開くと、スマホから送ったデータがトーク画面に表示される。あとは、保存したい画像や動画を選択し、ダウンロードするだけでPC本体に保存が完了するという流れである。

ひらい先生は、この方法のポイントとして、PC版LINEから直接データをダウンロードできる手軽さを挙げる。特別な機材や専門知識は必要なく、普段のLINE操作の延長で直感的に作業できるため、デジタル機器の操作が苦手な人でも簡単に行える。

スマホのデータ整理やバックアップ作業を後回しにしがちな人にとって、この方法は非常に有効だろう。日頃から使い慣れたLINEを活用して、大切なデータを手軽に管理してみてはいかがだろうか。

