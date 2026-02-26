この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活YouTuberが解説する次世代規格「クリック決済」 Apple Payにはない強みと楽天・Amazonが導入を渋る構造的要因

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが「国際ブランドが巨額の資金を投じて『クリック決済』を作った意外な理由とは…？」と題した動画を公開した。VisaやMastercardなどの国際ブランドが共同開発した新規格「クリック決済（Click to Pay）」について、その仕組みや開発背景、そして既存の決済サービスとの違いを詳しく解説している。



動画ではまず、クリック決済が開発された理由として「セキュリティの強化」と「利益の最大化」の2点を挙げている。従来のクレジットカード決済では、カード番号をECサイトに入力する際のリスクがあったが、クリック決済では「トークン」と呼ばれる暗号化された使い捨て番号を使用するため、不正アクセスによる情報流出を防げるという。

さらに、「より儲けるため」という理由についても言及。ECサイトでの買い物において、カード番号の入力や確認の手間から購入を断念する「カゴ落ち」が頻発している現状を指摘した。クリック決済はIDや電話番号による認証でスムーズに決済できるため、この機会損失を防ぎ、カード利用を促進する狙いがあるとした。



また、日本国内の大手ECモールである楽天やAmazonの動向についても独自の視点で考察している。両社には「楽天ペイ」や「Amazon Pay」といった自社決済サービスがあり、そこから得られる手数料収入を重視しているため、クリック決済の導入には消極的になる可能性があると分析。しかし、クリック決済は世界標準規格であるため、長期的には導入せざるを得ないだろうと予測した。



動画の後半では、Apple PayやAmazon Payとの違いについて、「汎用性の高さ」を強調している。Apple PayはiPhoneなどのApple製品、Amazon PayはAmazonアカウントが必要となるが、クリック決済は端末やOS、特定のアカウントに依存せず、AndroidやWindows PCでも利用可能である点が大きな強みだとした。



おにまるちゃんねるは、日本ではまだ対応サイトが少ないものの、バンドルカードや三井住友カードなどが順次対応を進めている現状を紹介。「クリック決済は汎用性最強」と評価し、今後の普及に期待を寄せた。