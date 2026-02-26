この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが「国際ブランドが巨額の資金を投じて『クリック決済』を作った意外な理由とは…？」と題した動画を公開した。VisaやMastercardなどの国際ブランドが共同開発した新規格「クリック決済（Click to Pay）」について、その仕組みや開発背景、そして既存の決済サービスとの違いを詳しく解説している。

動画ではまず、クリック決済が開発された理由として「セキュリティの強化」と「利益の最大化」の2点を挙げている。従来のクレジットカード決済では、カード番号をECサイトに入力する際のリスクがあったが、クリック決済では「トークン」と呼ばれる暗号化された使い捨て番号を使用するため、不正アクセスによる情報流出を防げるという。
さらに、「より儲けるため」という理由についても言及。ECサイトでの買い物において、カード番号の入力や確認の手間から購入を断念する「カゴ落ち」が頻発している現状を指摘した。クリック決済はIDや電話番号による認証でスムーズに決済できるため、この機会損失を防ぎ、カード利用を促進する狙いがあるとした。

また、日本国内の大手ECモールである楽天やAmazonの動向についても独自の視点で考察している。両社には「楽天ペイ」や「Amazon Pay」といった自社決済サービスがあり、そこから得られる手数料収入を重視しているため、クリック決済の導入には消極的になる可能性があると分析。しかし、クリック決済は世界標準規格であるため、長期的には導入せざるを得ないだろうと予測した。

動画の後半では、Apple PayやAmazon Payとの違いについて、「汎用性の高さ」を強調している。Apple PayはiPhoneなどのApple製品、Amazon PayはAmazonアカウントが必要となるが、クリック決済は端末やOS、特定のアカウントに依存せず、AndroidやWindows PCでも利用可能である点が大きな強みだとした。

おにまるちゃんねるは、日本ではまだ対応サイトが少ないものの、バンドルカードや三井住友カードなどが順次対応を進めている現状を紹介。「クリック決済は汎用性最強」と評価し、今後の普及に期待を寄せた。

YouTubeの動画内容

01:00

国際ブランドが巨額資金を投じて開発した「2つの理由」
02:37

カード番号入力の手間を省き「カゴ落ち」を防ぐ狙い
04:32

楽天やAmazonが「クリック決済」を流行らせたくない事情
07:01

バンドルカードや三井住友カードでの設定と導入状況
08:49

Apple PayやAmazon Payと異なる「汎用性」の高さ

関連記事

【速報】PayPayとVポイントが相互交換へ！Oliveの新機能も読売新聞が報道

【速報】PayPayとVポイントが相互交換へ！Oliveの新機能も読売新聞が報道

 【速報】ワンバンクがApple Pay対応、ポイ活民が注目する「お得なチャージルート」とは？

【速報】ワンバンクがApple Pay対応、ポイ活民が注目する「お得なチャージルート」とは？

 「SBI証券Plus」リリース開始！お気に入り銘柄の自動連携や2021年からの資産推移表示など新機能を実機検証

「SBI証券Plus」リリース開始！お気に入り銘柄の自動連携や2021年からの資産推移表示など新機能を実機検証
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

おにまるちゃんねる_icon

おにまるちゃんねる

YouTube チャンネル登録者数 13.30万人 1960 本の動画
キャッシュレス・ポイ活の最新情報を「どこよりも分かりやすく」解説！PayPay・楽天ペイ等のコード決済、高還元クレカ、銀行・証券のキャンペーン情報を網羅。複雑な条件も図解でスッキリ整理します。「今、何を使うのが一番お得か？」を知り、1円でも得したい方はぜひ登録を。
youtube.com/channel/UCPI61AHwYWwVbsXEOhPUZOw YouTube