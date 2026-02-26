女優生駒里奈（30）が26日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。アイドル時代に握手を断っていた理由を語った。

出演者がゲストのイメージを語るコーナー。元日向坂46齊藤京子は、元乃木坂46の生駒が10代から芸能界で活躍することから「街で声をかけられた時に上手なかわし方があるっぽい」と書かれたパネルを披露した。

生駒はこれに「○」の札を上げると、「アイドルの時は握手会というものがあったので。それはファンの皆さんのために、街中で声をかけられて『握手してください』は断っちゃってたんですね」と回想。「やっぱりファンの皆さんが握手券を買って来てくださるから」とその理由を語った。

アイドルを卒業した現在については「今は『ありがとう』って言って、握手して『ごめん急いでる！バイバイ！』は自分の中でできるようになったかな」と説明。ハライチ澤部佑が「アイドルの時は言ってたんですか？『握手会があるからできません』って」と質問すると、生駒は「握手会があるからごめんって」と直接伝えていたといい、「今は逆に握手券みたいなことはしないで、普通にフランクに握手だけは皆さんにしたいなと思って」と語った。

齊藤も「私も全く同じですね。握手会があるから握手もあれだし、サイン会があるからサインも…みたいな。ありがとうございますみたいなごあいさつだけ」とうなずいていた。