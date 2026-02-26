現地取材で判明した「男X」の裏の顔とは？三重・女性記者失踪事件に残る警察捜査の“不可解な謎”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ナナジャパ」が、「【三重・女性記者失踪】『無罪なら全て話す』消された証拠と男Xの裏の顔…警察最大の闇と北朝鮮拉致説」を公開した。動画では、1998年に三重県伊勢市で発生した女性記者・辻出紀子さん行方不明事件の真相と、捜査線上に浮上した男「X」をめぐる警察の不可解な対応について解説されている。
事件は1998年11月24日、当時24歳の地域情報誌の編集者兼記者だった辻出さんが退社後に行方不明となったものだ。翌日、勤務先近くで発見された彼女の車には、いくつかの不自然な点が残されていた。几帳面な性格の彼女にはありえない雑な駐車、吸わないはずの「1本のタバコ」の残留、そして身長と合わない座席位置などである。動画内では、失踪直前まで電話で接触していた重要参考人「男X」について詳述。Xは地元青年会議所の副理事長を務める名士でありながら、裏では女性への暴力的な一面を持っていたとされる。
動画内で語られた警察捜査の失態は衝撃的だ。警察は初動捜査で事件性なしと判断して対応が遅れただけでなく、辻出さんとXの血液型であるB型が付着した「使用済みナプキン」という重要証拠を、あろうことかXに返却してしまい、DNA鑑定を不可能にしてしまったという。さらに別件の監禁事件での強引な取り調べが違法捜査と認定され、Xは無罪判決を獲得。以降、警察上層部からXへの接触禁止の通達が出たと元捜査員は証言している。
動画の終盤では、本件が「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者リスト」に加えられている点や、Xが2024年にも別の女性へのストーカー行為で逮捕された事実に言及。「無罪を勝ち取った暁にはすべてを話す」と語っていたXだが、27年経った今も真相は語られないままであると結論付けられた。
事件は1998年11月24日、当時24歳の地域情報誌の編集者兼記者だった辻出さんが退社後に行方不明となったものだ。翌日、勤務先近くで発見された彼女の車には、いくつかの不自然な点が残されていた。几帳面な性格の彼女にはありえない雑な駐車、吸わないはずの「1本のタバコ」の残留、そして身長と合わない座席位置などである。動画内では、失踪直前まで電話で接触していた重要参考人「男X」について詳述。Xは地元青年会議所の副理事長を務める名士でありながら、裏では女性への暴力的な一面を持っていたとされる。
動画内で語られた警察捜査の失態は衝撃的だ。警察は初動捜査で事件性なしと判断して対応が遅れただけでなく、辻出さんとXの血液型であるB型が付着した「使用済みナプキン」という重要証拠を、あろうことかXに返却してしまい、DNA鑑定を不可能にしてしまったという。さらに別件の監禁事件での強引な取り調べが違法捜査と認定され、Xは無罪判決を獲得。以降、警察上層部からXへの接触禁止の通達が出たと元捜査員は証言している。
動画の終盤では、本件が「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者リスト」に加えられている点や、Xが2024年にも別の女性へのストーカー行為で逮捕された事実に言及。「無罪を勝ち取った暁にはすべてを話す」と語っていたXだが、27年経った今も真相は語られないままであると結論付けられた。
YouTubeの動画内容
関連記事
「顔が溶けた女」正体は貯水槽の遺体？被害者の服装と完全に一致した幽霊の目撃証言
【未解決事件】1700人の捜索でも見つからなかった理由とは？現地映像が語る「7歳には不可能な移動」の謎
日本犯罪史上最悪の未解決事件…なぜ遺体の腹部に「受話器」があったのか
チャンネル情報
動画ロケ制作支援・協賛のお願い ほしいものリスト→【https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/2A4GU4ICXUXGB?ref_=wl_share】 SNSリンク https://lit.link/nananahora お問い合わせ 【nanajapa777@gmail.com】
youtube.com/@nanajapa YouTube