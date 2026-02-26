ヤマハの原付二種スクーター「AXIS Z」に新色登場! シンプルで上質な3色を追加
ヤマハ発動機販売は3月31日、"BLUE CORE"エンジンを搭載する原付二種スクーター「AXIS Z」(アクシス ゼット)の新色を発売する。
「AXIS Z」ダークグレー
○■ダークグレー、マットブルー、ホワイトの3色を追加
「AXIS Z」は、"走り"と"環境性能"を融合した"BLUE CORE"エンジンを扱いやすい軽量コンパクトなボディに搭載する原付二種スクーター。ヤマハ125cc原付二種スクータートップの低燃費51.9km/L(WMTCモード値)や大容量約37.5Lのシート下トランク(ジェット型ヘルメット2個収納可能)など、実用性と快適な乗り心地を兼ね備え、通勤・通学など日常の移動手段として幅広いユーザーから支持されているという。
今回のニューカラーは「ダークグレー」「マットブルー」「ホワイト」の3色。継続の「ブラック」と合わせて全4色で展開する。
「AXIS Z」マットブルー／「AXIS Z」ホワイト
「ダークグレー」は上品で深みがあり、日常のさまざまなシーンをスマートに彩る。「マットブルー」は落ち着いたトーンながら、アクティブでスポーティーな雰囲気を表現。「ホワイト」はより幅広い層に向けて、従来よりも白みを際立たせた塗色を採用して質感を高めている。
「AXIS Z」ダークグレー
○■ダークグレー、マットブルー、ホワイトの3色を追加
「AXIS Z」は、"走り"と"環境性能"を融合した"BLUE CORE"エンジンを扱いやすい軽量コンパクトなボディに搭載する原付二種スクーター。ヤマハ125cc原付二種スクータートップの低燃費51.9km/L(WMTCモード値)や大容量約37.5Lのシート下トランク(ジェット型ヘルメット2個収納可能)など、実用性と快適な乗り心地を兼ね備え、通勤・通学など日常の移動手段として幅広いユーザーから支持されているという。
「AXIS Z」マットブルー／「AXIS Z」ホワイト
「ダークグレー」は上品で深みがあり、日常のさまざまなシーンをスマートに彩る。「マットブルー」は落ち着いたトーンながら、アクティブでスポーティーな雰囲気を表現。「ホワイト」はより幅広い層に向けて、従来よりも白みを際立たせた塗色を採用して質感を高めている。