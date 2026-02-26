なぜ「1.5億円超えマンション」がひしめく街は「逆に荒れ始める」のか？ 不動産マネーゲームがもたらす「負の遺産」の正体

「勤め人には手が届かない」街で起きていること

唐突だが、東京で暮らしている筆者の同年代の友人知人は、いよいよ子育て真っ盛りの年齢となっている。かれらのなかには、東京人らしくそれなりの稼ぎのある人も少なくないので「（子育て支援・教育政策がしっかりしている）千代田区や港区に引っ越したい！」とプランを立てている人が少なからずいる。

私は渋い顔をする。そういう人たちに対して、もちろんそれが要らぬおせっかいであることは百も承知だが、こんなふうに助言している。「悪いことは言わないから、下町エリアに住んだほうがいいよ」――と。

「きみたちの年収なら、たしかに港区や千代田区だって住めなくはないだろうけど、それでもネットでよくある『23区の格付け』みたいなのを真に受けず、できれば昔ながらの下町の中古マンションを買うなりしたほうが絶対にいいよ」

港区や千代田区にどうしても住みたいなら「町」を絞る必要がある。たとえば港区なら田町エリア（芝浦や海岸）、千代田区なら秋葉原エリア（神田和泉町や岩本町）などだ。そうした場所が本当にギリギリだ。それより“向こう側”はやめておけと忠告する。せっかくの港区や千代田区なんだから麻布や一番町に住みたいとか「分譲は無理だから賃貸でもいい」なんてミーハーな気持ちが出てきてしまうのはわかるが、それでもやめておけと忠告する。

ようするに、なにが言いたいかというと「企業勤めでは到底手の届かないような住宅価格の町を絶対に選ぶな」ということだ。なぜ選んではいけないか？ 理由は簡単だ。その街に暮らすための住宅コスト（≒不動産価格）が一定の高さを超えてしまうと、いわゆる「民度」が逆回転を始めるからである。

「ジェントリフィケーション」が一線を超えると…

一般論として、ある街の住宅コストの高さと文化的水準や治安には正の相関性がある。高級住宅街ほど、住民の所得・文化水準や倫理観、社会適応度が高くなる傾向があることは想像に難くない。東京にかぎらず普遍的な法則だともいえる。

……だが、そのような相関性が認められるのは「大企業サラリーマンの最上位層（総合商社、証券・銀行など）」の手が届く範囲までだ。

一流企業のエリート・サラリーマンがフルローンを組んでギリギリ届く街までが上述した法則の適用限度であり、かれらすらも届かないような高価格レンジ、つまり2億、3億円といった価格の物件がひしめく街になると、民度は逆に落ちていく。

まずは医者とか弁護士といった立派な肩書を持ち、収入はサラリーマンを超えるが、俗世的な常識とはやや乖離した人たちの割合が増えてくる。そこからさらに奥に進むと、なにをしているのかよくわからないブレイキングダウンに出てそうな感じの自営業者とか、そういう雰囲気の人たちもどんどん現れるようになる。

その町の住宅コストの上昇によって「民度」が上昇していく。裏を返すと、もともとの住民だった朴訥とした人びとは高まっていく住宅コストを払いきれず追い出され、結果として町が“浄化”されていく。この現象は都市社会学では「ジェントリフィケーション」と名づけられているが、住宅コストが青天井に上昇して、ついにある一線を超えると逆転現象がはじまる。

私はこの現象のことを、勝手に「オーバージェントリフィケーション」と呼んでいたりする。

しんどい思いをして引っ越しても…

東京23区の富裕層に人気が高いエリアでは、いままさにこの「オーバージェントリフィケーション」が起こりつつある。だから私はかれらに「港区とか千代田区とかそういうブランドに惹かれて移り住むのはやめておけ」と忠告している。

文京区の名門といわれていた小学校が近ごろ荒れている、下手すると学級崩壊している――という話は、SNSでは最近よく話題になっているが、しかしこれは地域掲示板などでは数年前から言及されていたことだ。そして最近では、中国人が大量に流入してきて混乱に拍車がかかっているともいわれる。ちなみに「3S1K」とは文京区を代表する名門公立小学校である誠之小学校・昭和小学校・千駄木小学校・窪町小学校の頭文字から取ったスラングである。

高級住宅街が対象学区のはずの名門校が荒れて学級崩壊しているというのは直感に反するが、これも私がいう「オーバージェントリフィケーション」を補助線に引けば理解しやすいだろう。

文京区の不動産価格上昇率はご存じのとおり驚異的であり、築20年ほどのまともな中古3LDKマンションを探すと、千駄木では1億5000万円、本郷だと1億7000万円にもなる。新築なら2億を超えてくるところすらある。はっきり言って、サラリーマンでは無理だ。カチっとした大企業勤めのサラリーマンですら届かない領域となると、そこにリーチする層には先述したように「傾奇者」が集まってきてしまう。

文京区だけではなく、これまで富裕層に人気だった都心各区の子育てエリアでは（ここ数年で急激に不動産価格の上昇が起こった町を中心にして）同様の現象が起こっている。分譲マンションを購入すれば数億になってしまうような地域でも賃貸ならまあ住めないことはないので、潤沢な子育て支援関連の政策や助成を目当てにして、千代田区や港区や文京区に行きたがるカップルは結構いる。

しかしここまで述べてきたとおり、かれらが憧れる町ではすっかりオーバージェントリフィケーションが起きていて、子どもの教育のためにしんどい思いをして引っ越し、超一流と言われる小学校に入学させたのに、蓋を開けてみたら学級崩壊していた――というとんでもないドッキリを食らわされてしまうこともしばしばなのである。

トレンドが郊外へ移り始めた

ちゃんと「わかっている」人は、港区を選ぶにしても広尾や麻布ではなく田町で暮らそうとする。理由はもうお分かりだろう。オーバージェントリフィケーションである。広尾や麻布はもう一般的な賃金労働者では絶対に手が届かない町だが、田町はまだギリギリそうではないからである。

港区にありながら田町がどこか「のんびり」した雰囲気をたたえているというのは、私がかつて田町（海岸）の倉庫街にあったオンボロマンションで暮らしていたから肌感でもよくわかる（ちなみに拙著『矛盾社会序説』のオープニングに登場するカレイ釣りをするホームレスのオジサンとの思い出も、港区海岸の出来事だ）。

高級住宅街にそびえる伝統的な名門小学校が、不動産価格の上昇によって皮肉にもその格式を支えてくれていた「最上位層サラリーマン」をすら追い出してしまった結果、その後釜には浮き世離れした医師や弁護士、あるいはブレイキングダウンに出てそうな怪しい自営業者、果てはハック志向の小金持ち中国人が集まってゆく。

こうした「オーバージェントリフィケーション」が23区都心部で起こっていることを把握した耳聡い上級サラリーマン家族の新しい居住トレンドは、国立や立川といった都心にほど近い郊外部に移っている。自然豊かで子育て関連施設も充実しており、なによりここでは戸建てで暮らすことだって射程圏内に入る。トヨタホームや住友林業といった大手ハウスメーカーも、こういう中〜上級サラリーマン向けの戸建て分譲地を郊外に展開するようになっている。

ちなみに私見だが、街の再開発や人口流入などから見る将来性、都心への鉄道アクセスの良好さやスーパーの数などから見る交通利便性・生活のしやすさ、そしてなによりマンション価格の安さによるオーバージェントリフィケーション発生リスクの低さを考慮したうえで、私が現状の東京23区内でオススメするのは江東区住吉と品川区大井だ。とくに住吉エリアは、2040年ごろに有楽町線が延伸される計画があり、これによって下町でありながら新宿線と半蔵門線と有楽町線の主要三路線が利用可能という、とんでもない大確変が起きる。

マネーゲームの結末

東京のマンション価格の伸びは留まるところをしらない。とくに港区と千代田区でその勢いは顕著だ。加えてインフレと金利上昇によって、マンション価格の上昇についていけないサラリーマン層が増えていることも事実だ。ペアローンをしたり50年ローンを組んだりと色々な工夫がなされているが、それでも価格上昇に追い付けていない。

千代田区長によって発議され実施が予定されている「マンション購入後5年間の転売規制」も、マネーゲームの商品となって価格が高騰する流れに歯止めをかけたいというのもあるだろうが、なによりオーバージェントリフィケーションが起きてしまうのを抑制する狙いもあるのかもしれない。

都市部で苛烈化するマネーゲームによって「お金持ち」になれた人はそれなりにいるだろう。それこそ2010年代からマンションを適当に何度か住み替えただけなのに、手元には5000万、あるいは1億円近い含み益を出したという人もいる。

しかし一部にはそういう恩恵をもたらしてきた「都心部への富の集中」はいま、オーバージェントリフィケーションという負の遺産をも残している。

「普通の人が住家を買えない町」になれば、そこは「普通ではない町」に変わってしまう――言われてみれば当たり前のことなのだが、それは長らく机上の空論と考えられていた。そういうリスクが現実に起こるなどとは、いままでシリアスに想定する必要もあまりなかったのだ。だがそれはもう、東京の街を浸食しはじめている。

