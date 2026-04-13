もはや住む場所は選べない３月14日、新宿駅東口で『家賃高すぎ。なんとかしろ！デモ』が開催され、都内の賃貸価格の上昇が社会問題として注目されている。アットホームが公開している『2026年１月全国主要都市における賃貸マンション・アパートの平均家賃』によると、東京23区ではシングル向けマンション（30?以下）の平均が10万7658円で昨年より１万782円高くなり、11.1％の上昇。アパート（30?以下）も6.8％上昇の4619円の値上