茂原市は3月までに全員退去を求めていたが…目の前に広がるのは、等間隔に立ち並ぶ木造建ての集合住宅。その数およそ60棟はあるだろうか。窓はベニヤ板で閉ざされ、中を確認することはできない。もう長い間、手入れされていないのだろう。ドアは朽ち果て、外壁は黒ずみ、蔦に覆われている。3月31日。ポツポツと雨が降りしきるなか、記者は千葉県茂原市の市営真名（まんな）住宅、通称「真名団地」を歩いていた。団地を南北に貫くメ