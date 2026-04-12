モデルで実業家のMALIA.（43）が、12日配信のABEMA「ダマってられない女たち」に出演。現在の生活について語った。MALIA.は2018年に誕生した第4子の三男と共に、22年にドバイに移住。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃による中東情勢の混乱を受け、現在は日本に一時帰国しており、番組がその避難生活に密着した。帰国中も実業家としての仕事をこなすMALIA.。ドバイの不動産会社とのリモート会議では、現地に残るスタ