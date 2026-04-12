沖縄の空き家で少年らが発見した2億円超の現金と債券。逮捕者も出るなど、ニュースは県内外で大きな波紋を呼んでいるが、反社会的勢力の影も見え隠れし全容は未解明のままだ……。SPA！取材班が独自取材により、事件の真相や謎に包まれた持ち主の正体を追った！◆盗んだ金でゾンビたばこ購入。不良少年十数人が逮捕！発端は、ただの“肝試し”だった。空き家に忍び込んだ少年たちが、壁の中から見つけたのは大量の札束が……。