ウォーレン・バフェット氏がCEOとして最後に手掛けた新規投資は、ニューヨーク・タイムズだった。バフェット氏自身は少年時代に新聞配達で生計を立てていたという経歴を有している。ニューヨーク・タイムズへの投資の裏には「新聞」というメディアへの深い愛着が透けて見える。では、2026年1月にバフェット氏からCEOのバトンを受け取ったグレッグ・アベル氏はどうか。この問いに対する答えが、次にバークシャーが日本市場で何を買
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