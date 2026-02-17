この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【3月解禁!?】待望のPayPay×Vポイント相互交換！そして「API連携」でOliveが全銀行を支配するかも…」と題した動画を公開。2月25日の読売新聞オンラインの報道を基に、PayPayと三井住友フィナンシャルグループの間で進む新たな連携構想について解説した。



動画内で紹介された報道によると、3月以降に大きな動きとして「ポイント」「決済」「アプリ機能」の3点で連携強化が行われる見込みだという。

まず最大のトピックは、PayPayポイントとVポイントの相互交換である。これまでPayPay経済圏の中での利用に限られていたPayPayポイントが、汎用性の高いVポイントと等価交換可能になる。おにまる氏は、これにより「PayPayポイントでSBI証券の投資信託を買ったり、毎月20日のウエルシア薬局での『ウエル活』に参加したりできるようになる」と、そのメリットを強調した。さらに、複雑な交換ルートを経由することで、PayPayポイントをdポイント増量キャンペーン（10%増量など）に参加させる裏技的な活用法も独自の図解で紹介した。



次に、決済機能の連携として、三井住友銀行の総合金融サービス「Olive」のフレキシブルペイに、PayPay残高を利用できるモードが追加される可能性が指摘された。現在Oliveには「クレジット」「デビット」「ポイント払い」の3つの支払いモードがあるが、ここに第4の選択肢としてPayPayが加わる形だ。ただし、還元率やポイントの種類などの詳細は不明であり、PayPay単体で支払う場合とのメリットの差を注視する必要があるとした。



さらに革新的な機能として、Oliveアプリ上で他行口座の残高確認だけでなく、「資金移動」も可能になるという構想も解説された。これは各銀行のオープンAPIを活用したもので、家計簿アプリのような参照機能にとどまらず、Oliveの画面操作だけで他行から資金を移動させる仕組みだ。おにまる氏は「ことら送金などの技術を利用するのではないか」と推測し、Oliveが国内のほぼ全ての銀行口座を管理するハブになる可能性を示唆した。



今回の情報はあくまで報道ベースであり、三井住友銀行やPayPayからの公式発表ではない。しかし実現すれば、日本のキャッシュレス事情やポイ活環境に大きな影響を与えることは間違いないだろう。おにまる氏は、3月以降に予想される正式発表や、それに伴うキャンペーン情報に注目していくよう視聴者に呼びかけた。