Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡¢¡ØJ Movie Magazine¡ÙVol.128¡Ê3·î2ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥Ô¥ó¥¯È±¤ÇÌÜÎÏ¤Î¤¢¤ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ëº´µ×´ÖÂç²ð②¹õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡ßÇò¥·¥ã¥Ä¤ÇÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëº´µ×´ÖÂç²ð¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡ÙËÜÍ½¹ð
¢£º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥Ô¥ó¥¯È±¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡ØJ Movie Magazine¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿É½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Çò¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢ÊÒÊý¤Î¸ª¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿±ð¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÅÐ¾ì¡£Ç»¤¤¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤Êº´µ×´Ö¤Ï¡¢°ìÎØ¤Î²Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤¤»ëÀþ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¡Ê3·î6Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤Î²½¿È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥Ó¥Ó¥Ã¥È¤ÊÈ±¿§¡×¡Ö¤¦¡¢Èþ¤·¤¤¡Ä¡×¡ÖÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯È±¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÈ¯¸÷¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬¥Ä¥ä¥Ä¥ä¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö°µÅÝÅªÈþ¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡ßÇò¥·¥ã¥Ä¤ÇÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëº´µ×´ÖÂç²ð
¤Ê¤ª¡¢¡ØJ Movie Magazine¡ÙVol.126¡Ê1·î5ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´µ×´Ö¡£¹õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ËÇò¥·¥ã¥Ä¤ò¥é¥Õ¤Ë±©¿¥¤ê¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿É½»æ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£